Танкеры в Персидском заливе столкнулись с новой проблемой

Сразу восемь морских буровых установок, расположенных в прибрежной зоне Катара, оказались отключенными от электрической сети в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов морского движения в регионе.

Обесточенные объекты для бурения нефти принадлежат энергетическому гиганту — Qatar Energy. Установки находятся на расстоянии около 13-15 морских миль от восточного побережья Катара. Причины, по которым объекты оказались отключенными от электрической сети, не раскрываются, как и возможные сроки возобновления освещения.

Подобного рода объекты представляют большую опасность для движения танкеров и судов в ночное время суток. Из-за плохой видимости экипажи морских транспортных средств рискуют столкнуться с буровыми установками. На этом фоне операторы движения в регионе разослали представителям судов предостережение, в котором рекомендовали им быть особенно бдительными в вечернее время.

Инцидент сделал судоходство на Ближнем Востоке еще более опасным. Чтобы попасть в акваторию Персидского залива, экипажам проходящих в регионе танкеров нужно преодолеть Ормузский пролив, который регулярно обстреливается иранскими военными. На этом фоне судоходство через важнейшую логистическую артерию в марте фактически схлопнулось. В первой половине марта, согласно данным ООН, среднесуточный транзит в регионе составлял 3-6 судов.

В Иране предупредили, что будут пропускать через этого водный коридор исключительно корабли из дружественных стран. США и Израилю, в свою очередь, следует навсегда забыть о безопасном проходе своих танкеров через Ормузский пролив, констатировал глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.