Донбасс и выборы: раскрыты итоги переговоров Украины и США

Завершились двухсторонние переговоры между украинской и американской делегациями. Стороны, как обычно, заявили о прогрессе. Но что на самом деле происходило в Майами?

Переговоры, прошедшие в Майами, длились два дня: 21 и 22 марта. По их итогам обе стороны выпустили комплиментарные заявления. Глава СНБО Рустем Умеров сообщил о прогрессе: «Есть продвижения в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов». Спецпредставитель Трампа Уиткофф, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры «были сосредоточены на ключевых моментах, необходимых для определения прочной и надежной основы безопасности для Украины».

При этом Зеленский в своем вечернем обращении не стал заявлять об успешности переговоров. Напротив, он намекнул на то, что во время переговоров обсуждалась некая «награда» Москве по итогам боевых действий.

«Критически важно, чтобы у агрессора не возникло ощущения вознаграждения за эту войну», — подчеркнул он.

Также глава Украины, видимо, отвечая на обвинения Трампа в том, что Зеленский — помеха для заключения мира, заявил: «В целом ситуация остается предельно ясной: Путин не хочет завершать войну».

Есть и несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, в них появился новый участник с американской стороны — старший политический советник Госдепартамента Крис Карран. Эксперты предполагают, что таким образом к переговорам подключается госсекретарь США Марко Рубио, которого консультирует как раз тот департамент Госдепа, в котором работает Карран. Во-вторых, переговоры были разделены на два дня — значит, американская сторона была заинтересована в обстоятельном разговоре.

В украинском политикуме же ходят разные версии о том, чему на самом деле были посвящены переговоры. Как подчеркивает украинское издание «Страна», согласно публикациям в СМИ, в России считают дальнейшие переговоры бессмысленными, пока Киев не выведет войска из Донецкой области — это ключевое условие Москвы. Там полагают, что теперь мяч на стороне Киева и Трампа, который, по логике Кремля, должен убедить Украину пойти на этот шаг. Параллельно Трамп продолжает призывать Зеленского к сделке, на которую, по его словам, уже согласен Путин. Так что, как предполагают журналисты издания, главным вопросом на переговорах станет вывод украинских войск из Донбасса. Хотя Зеленский выступает против, США, судя по всему, вновь будут настаивать на этом.

Скорее всего, главная задача украинской переговорной группы как раз и состояла в том, чтобы убедить американцев: на самом деле мяч на стороне Путина, а для нас неприемлем отказ от войск на Донбассе. Впрочем, по этому треку видимых успехов пока не наблюдается. Остается ожидать будущих заявлений Трампа.

Кроме того, как подчеркивает нардеп Александр Дубинский, речь могла идти и о выборах на Украине.

«Задача клевретов Зеленского — убеждать американцев, что выборы невозможны, если Зеленский согласится на отвод войск. То есть или выборы через перемирие без отвода войск, или отвод войск, но без выборов в этом году», — пишет политик.

Действительно, в последние несколько месяцев снова активизировались разговоры про будущие выборы президента Украины. Эксперты указывали, что Зеленский может попытаться объединить голосование за выбор главы страны вместе с проведением референдума по мирному соглашению.

На «прогрев» этой темы указывают и проводимые на Украине социальные опросы. Так, по данным КМИС, 61% украинцев поддерживают территориальные уступки ради мира. На референдуме такую формулировку (членство в ЕС, территориальные компромиссы, гарантии безопасности и план восстановления) готовы одобрить 60%. Причем даже среди противников вывода войск из Донбасса 54% согласны на «размытые» территориальные уступки.

Однако пока Зеленский и команда думают «о великом» и о том, как бы подольше остаться у руля, Украина продолжает утопать в кризисах: забастовка Верховной рады, подорожание топлива, конфликт с Венгрией, проблемы с финансированием от ЕС. Но об этом, видимо, они предпочитают подумать завтра.