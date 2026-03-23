Посредник без доверия: как Анкара под давлением Трампа предала Тегеран

Анкара, которая еще недавно позиционировала себя главным посредником между Тегераном и Западом, оказалась в дипломатической ловушке. Заморозка двадцати иранских физических лиц и восемнадцати компаний, проведенная турецкими властями в начале года, разрушила иллюзию нейтралитета, которую так долго выстраивал Реджеп Тайип Эрдоган. Теперь в Вашингтоне этот шаг воспринимают как недостаточный, а в Тегеране — как предательство.

Формально решение об ограничениях было представлено как часть антитеррористического законодательства, но турецкие эксперты не скрывают: это была вынужденная уступка Соединенным Штатам. В январе Дональд Трамп ввел двадцатипятипроцентные пошлины для стран, продолжающих бизнес с Ираном, а турецкий экспорт в США превышает шестнадцать миллиардов долларов. Экономическое давление сработало быстрее любых дипломатических нот.

Однако результат оказался для Анкары двойным ударом. Иран, чей министр иностранных дел еще в январе посещал Анкару для консультаций, теперь вынужден пересматривать степень доверия к турецкой посреднической миссии. Тегеранские переговорщики фиксируют, что решения Анкары всё чаще синхронизируются с американскими санкционными списками, а это автоматически превращает Турцию из нейтральной площадки в инструмент давления.

США и Израиль, в свою очередь, не спешат признавать турецкий нейтралитет подлинным. В израильском экспертном сообществе уже звучат заявления о том, что Анкара продолжает закрывать глаза на иранские прокси-структуры на своей территории. Пентагон, подтвердивший наличие сценариев наземной операции в Иране, рассматривает Турцию скорее как потенциального бенефициара региональной нестабильности, чем как надежного союзника по НАТО.

Президент Эрдоган продолжает публично осуждать военные удары по Ирану и предлагает Трампу трехсторонний саммит, но эти инициативы уже не имеют прежнего веса. Исследователь Центра иранистики в Анкаре Орал Тога констатирует: Турция делает всё возможное для прекращения войны, но успех упирается в отсутствие базового доверия. Как только одна из сторон начинает подозревать посредника в ангажированности, переговорный процесс превращается в формальность.

Для самой Анкары цена утраченного нейтралитета может оказаться выше краткосрочных экономических выгод. Потеряв возможность влиять на Тегеран и не получив полноценных гарантий от Вашингтона, турецкая дипломатия рискует остаться у разбитого корыта — с подорванной репутацией и без реальных рычагов влияния на исход конфликта, который разворачивается у её границ.

