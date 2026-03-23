В одной из гостиниц Тбилиси нашли тело россиянки

ТАСС

Гражданка России 2003 года рождения, прибывшая в Грузию 16 марта, найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.

"В связи со смертью гражданки Российской Федерации 2003 года рождения А. К. начато расследование по статье 115 уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданка России прилетела в Грузию 16 марта 2026 года и поселилась в одной из гостиниц Тбилиси. По информации сопровождавшего ее мужчины, она и другая молодая женщина в номере гостиницы употребили наркотическое вещество марихуану. Утром мужчина обнаружил женщину мертвой.

Для уточнения точной причины смерти девушки назначена экспертиза.