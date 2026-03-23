Обзор иноСМИ: выгода Тегерана от конфликта и невероятные богатства Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Иранская война: кто проигрывает, кто выигрывает?»

После трех недель активных боевых действий и США, и Иран заявляют об успехах, пишет французское издание Boulevard Voltaire. В пятницу вечером новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провозгласил, что Иран «нанес сокрушительный удар по своим врагам». Со стороны президента США Дональда Трампа тоже преобладают заявления о победе, исключающие «любое прекращение огня с Ираном». С одной стороны, американцы и израильтяне до сих пор не установили никаких временных ограничений на свои операции; с другой стороны, иранские власти действуют так, будто сохраняют инициативу. Иранцы наносят удары, когда и где им вздумается, зачастую поражая «экономические цели» по всему Ближнему Востоку, а не только в Израиле.

Расширение зоны конфликта, похоже, выгодно Тегерану, поскольку оно увеличивает количество пассивных участников этой войны. В долгосрочной перспективе они могут оказать давление на США и Израиль. Европейцы в целом продолжают считать, что «эта война - не их война», говоря словами президента Франции Эммануэля Макрона. Судоходство по Ормузскому проливу до сих пор нарушено. Разблокировка пролива силой - непростая задача. Это было бы в большей степени операцией десанта, чем ВМФ, и потребовало бы высадки сухопутных войск на иранском побережье. Шесть или семь европейских стран согласились сопровождать торговые суда через Ормузский пролив, но только после того, как ситуация «стабилизируется». В самом Иране «правительство мулл» по-прежнему находится у власти, а восстания иранского народа так и не произошло. США и Израиль направляют в регионе подкрепление. Чем это обернется - станет известно в ближайшие недели.

«Война с Ираном - это война Европы»

Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности, бывший представитель США в ООН Джон Болтон служил всем президентам-республиканцам последних десятилетий. В интервью швейцарской газете Болтон заявил, что у Трампа, скорее всего, нет четкого плана в отношении Ирана. По его мнению, президент США не особо задумывается над стратегиями, но американские и израильские военные, напротив, действуют очень профессионально: они «точно знают, что делают». Болтон заявил, что они «систематически уничтожают инструменты иранской государственной власти». Экс-советник Трампа предположил, что изначально президент США хотел смены режима в Иране. Теперь Трамп и члены его администрации делают противоречивые заявления. Это проясняет еще одну цель: гарантировать, что президент не будет привлечен к ответственности, «если что-то пойдет не так». По словам Болтона, Трамп допустил серию ошибок, которые позволяют предположить, что он спонтанно решил атаковать Иран. Он не подготовил американский народ, Конгресс и пренебрег консультациями с союзниками и друзьями по всему миру.

В то же время Болтон призвал европейцев «не реагировать на ребяческое поведение Трампа по-детски». Он подчеркнул, что война с Ираном - «это война Европы». По его мнению, угроза, исходящая от обладающего ядерным оружием Ирана, для Европы острее, чем для США, - просто из-за близости к Тегерану. У иранцев нет межконтинентальных баллистических ракет, но есть баллистические ракеты средней дальности, способные достичь как минимум Восточной и Центральной Европы, подчеркнул он. Нарушение экспорта нефти и газа влияет на мировую экономику. Если смена режима увенчается успехом, это, несомненно, пойдет на пользу Европе, заявил Болтон. По его мнению, когда политики ЕС, такие как Кая Каллас, говорят, что это не война Европы, они делают себя уязвимыми. Это дает Трампу возможность сказать, что Украина - тоже не американское дело.

«Война в Иране: окно возможностей закрывается»

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает за обеспечение безопасности Ормузского пролива после прекращения огня, пишет немецкое издание Die Welt. Но до этого еще далеко, хотя США все чаще бомбят Иран. Потому что Тегеран обладает преимуществами, подчеркивает газета. Тем временем министр обороны США Пит Хегсет использует воинственную лексику. Он говорит, что «убийства плохих парней стоят денег», объясняя просьбу выделить дополнительные 200 миллиардов долларов на войну против Ирана. Это - один из многих признаков, что война, начавшаяся 28 февраля, протекает не так, как хотелось бы Белому дому.

Дональд Трамп говорит, что на войну уйдет от четырех до шести недель. Однако в то же самое время Пентагон направляет в регион три дополнительных военных корабля и тысячи морских пехотинцев в качестве подкрепления. В ответ руководство в Тегеране последовательно переходит «красные линии». Последствия для мировых рынков сохраняются. Блокировка Ормузского пролива спровоцировала мировой кризис цен на энергоносители. С каждым днем ​​войны «окно возможностей» для ее прекращения закрывается, считает эксперт по безопасности Томас Райт. Один из вариантов - затяжная война, которая лишь приведет к росту цен на энергоносители для американских потребителей. Более предпочтительный сценарий - это урегулирование спора с Ираном путем переговоров, что будет непросто.

«Украина, Эстония, Шпицберген и все, кто саботирует диалог с Москвой»

Прошло много месяцев с тех пор, как Андрюс ​​Кубилюс, еврокомиссар по обороне, впервые обнародовал свой прогноз, что «через пять лет, а может быть, и раньше» произойдёт вооруженное столкновение России с одной из стран ЕС. Генсек НАТО Марк Рютте даже предсказал дату, к которой Европа должна быть полностью вооружена для войны с Россией, - это 2030 год, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Затем, благодаря так называемому «духу Анкориджа», нескольким раундам российско-американско-украинских переговоров и, наконец, что наиболее важно, войне на Ближнем Востоке, пророчество о «российском нападении на Европу» на время исчезло из западных СМИ.

Теперь настало время вернуться к пророческим сценариям «вероломных замыслов Кремля». «Российские шпионы и диверсанты» вновь в центре внимания, как и российские системы радиоэлектронной борьбы, «вынуждающие корабли отказываться от GPS». Будущей «жертвой Москвы» назначили самую «беззащитную» и самую «демократичную» из стран - Эстонию. Вскоре датская ежедневная газета Politiken забила тревогу по поводу намерения создать еще одну «народную республику», на этот раз на норвежском Шпицбергене. Почему именно сейчас происходит это возрождение панических пророчеств? Европейские элиты начинают нервничать: призывы к нормализации отношений между Европой и Россией становятся все более частыми на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. В Европе осознали, что тема «российской угрозы» утратила свою актуальность, и решили вновь включить ее в повестку дня СМИ.

«Трамп разбогател больше, чем любой другой президент в истории США»

Когда Дональд Трамп пришел в Белый дом в 2017 году, он оказался самым богатым президентом в истории, пишет испанское издание La Vanguardia. К моменту, когда он покинул свой пост в 2021-м, его состояние выросло как минимум на 2,4 миллиарда долларов - больше, чем у любого другого президента США. В первый год второго срока он использовал свой пост для «еще более наглого обогащения», заявил автор статьи. Согласно расчетам The New York Times, основанным на общедоступных данных, Трамп и его семья заработали как минимум 1,4 миллиарда долларов за 12 месяцев, хотя эта цифра почти наверняка выше, поскольку она не включает его «непрозрачные деловые операции» или операции его соратников. «Великолепная и прекрасная» налоговая реформа Трампа снизила налоги для привилегированных слоев населения, одновременно резко сократив финансирование медстраховки Medicaid и продовольственных талонов. Широкомасштабные пошлины на большинство товаров из разных стран привели к повышению цен на продукты питания в США (9,2 процента на кофе, 6,2 процента на мясо и 5,5 процента на фрукты).

Между тем, состояние американских миллиардеров выросло на 22 процента только за 2025 год. Его семейный бизнес, Trump Organization, заработал более 23 миллионов долларов только на лицензировании зданий за рубежом под его именем. Более того, пока Трамп налаживал отношения с иностранными лидерами, его дети завершили более 20 проектов в сфере недвижимости по всему миру, включая отель в Омане, офисную башню в Индии и гольф-клуб стоимостью 1,5 миллиарда долларов во Вьетнаме. Через месяц после завершения последней сделки администрация Трампа согласилась снизить пошлины на товары из Вьетнама, что стало одним из многих примеров использования влияния, которое дает президентство США. Семья Трампов также получит более 28 миллионов долларов за документальный фильм о первой леди Мелании Трамп, снятый Amazon. Глава компании, Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире, вложил в этот документальный фильм гораздо больше средств, чем в другие аналогичные проекты. Оценка доходов самого Трампа за второй срок, данная New York Times, ошеломляет: в общей сложности, с момента возвращения на пост президента, Трамп заработал «столько же, сколько 16 822 обычные американские семьи вместе взятые».