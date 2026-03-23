В Конгрессе США сделали громкое заявление о захвате территории Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента США Дональда Трампа захватить иранский остров Харк. Его заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

По словам Грэма, вне зависимости от того, захватят Соединенные Штаты остров или возьмут его в блокаду, результатом станет резкое ослабление иранского режима.

«Возьмите остров Харк, где у них есть все необходимое для добычи нефти. (...) Мы взяли Иводзиму, мы справимся и с этим», — сказал политик, отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал Трампу.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что США предупредили Израиль и другие страны о планах начать наземную операцию по захвату иранского острова Харк.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.