Лукашенко разрешил литовским грузовикам выехать из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился позволить литовским грузовикам покинуть территорию РБ. Об этом информирует пресс-служба таможенного комитета страны.

© Российская Газета

"Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Как напомнили в таможенном комитете, литовские грузовики застряли на территории Беларуси с ноября минувшего года из-за враждебных действий властей прибалтийской страны, которые прекратили функционирование пунктов пропуска на границе между государствами.