Тихановская рассказала о «контроле» России над Белоруссией

Россия якобы принимает участие в руководстве Белоруссией, а в последнее время контроль Москвы над Минском только «укрепился». Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Оппозиционерка отметила, что «единственная сфера», в которой Лукашенко может проявлять автономность, — это якобы «репрессии». А все остальное — либо совместная работа с Россией, либо прямое российское руководство, считает она.

«Все остальное — либо совместная с РФ работа, либо российское руководство. Размещение в Беларуси ядерного оружия и «Орешника» укрепило контроль России над Беларусью. Мы также видим приход российских бизнесов, ведутся разговоры о строительстве второй российской АЭС. Все это предохранители, чтобы усложнить избавление от российского присутствия в Беларуси», — отметила оппозиционерка.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не хочет» отдаляться от президента России Владимира Путина, так как у них, с точки зрения оппозиционерки, «симбиотическая дружба», и она «нужны друг другу».

Также в интервью Тихановская сказала, что Белоруссия и Украина являются «естественными союзниками», а их общим противником является «идеология русского мира». Поэтому она отметила, что странам «важно действовать вместе».

Лукашенко: США не преследуют цель оторвать Белоруссию от России

В феврале в интервью «РБК-Украина» Тихановская отметила, что белорусская оппозиция надеется на появление возможности «отвоевать» страну. Также она заявила, что вопрос Белоруссии должен быть частью «большой сделки» по урегулированию украинского кризиса.

18 февраля Украина ввела санкции против Лукашенко. СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот шаг с Тихановской. Кроме того, на встрече в конце января Зеленский пообещал ей помогать белорусской оппозиции.