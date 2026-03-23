Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сложная ситуация в мире, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, сопоставима с периодом пандемии коронавируса и может иметь долгосрочные последствия. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления в парламенте индийский премьер отметил, что Индия должна быть готова к последствиям кризиса и сохранять единство.

«Мы уже сталкивались с подобными вызовами в период COVID, и теперь нам снова нужно быть готовыми», — сказал Моди.

Премьер подчеркнул, что Индия всегда выступала «за мир в интересах человечества», а диалог и дипломатия являются единственными решениями проблемы.

22 марта глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил о катастрофических последствиях для мировой экономики в случае затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке. Ключевой причиной для такого мрачного прогноза стала блокировка Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти и газа.