«Долгосрочные проблемы»: Трампу может грозить импичмент в 2027 году

Внешняя политика президента США Дональда Трампа, а также миграционные рейды внутри страны, могут привести к импичменту. Такое мнение высказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, процедура импичмента может быть запущена противниками Трампа уже в 2027 году как из-за «его авантюр с Ираном», так и из-за внутренних вопросов, связанных с миграционными рейдами, «обвинениями в коррупции и инсайдерской торговле».

«Это долгосрочные проблемы, которые будут проявляться для Трампа уже в следующем году. Многие представители его команды не хотят попасть под жернова демократической протестной машины. Я думаю, что мы увидим все больше и больше отставок в администрации главы Белого дома», — уверен Дудаков.

США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля. В первый же день был убит иранский лидер Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

При этом в знак протеста против войны в Иране подал в отставку глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент. Покидая свой пост, он заявил, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США. Кент также обвинил президента США Дональда Трампа в развязывании войны из-за «давления со стороны Израиля».