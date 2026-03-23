Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 23 марта, сообщил, что спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД страны Петера Сийярто, получив его номер от венгерского журналиста. По его словам, он поручил министерству юстиции провести расследование, так как произошедшее может рассматриваться как преступление.

© Вечерняя Москва

Орбан отметил, что прослушивание разговоров члена правительства является серьезным посягательством на безопасность страны и требует немедленной проверки всех обстоятельств.

Сам Сийярто заявил, что был шокирован произошедшим и подчеркнул, что считает недопустимым передачу его контактов иностранным спецслужбам. Он добавил, что журналист, причастный к этому, поддерживает связи со спецслужбами и связан с политическими кругами.

Власти Венгрии также обнародовали запись разговора журналиста Саболча Паньи, который признал, что передал номер Сийярто иностранным структурам. Расследование продолжается, власти намерены установить все детали инцидента, передает ТАСС.

Ранее Европейский союз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию России.