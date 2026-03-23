Евросоюз столкнулся с экзистенциальным кризисом, отошел от своей «первоначальной идеи» и превратился в «бюрократическую институцию», которая все чаще ставит под сомнение суверенитет государств-членов, угрожает свободе слова и поощряет деиндустриализацию Европы. Об этом член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель рассказала в интервью сербской газете «Политика».

По ее словам, ЕС сейчас столкнулся с экзистенциальным кризисом из-за геополитических потрясений (таких, как формирование нового многополярного миропорядка, ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине), а также из-за собственных неудачных решений в сфере миграции и энергоснабжения.

«ЕС стремится создать сверхгосударство. Такое государство не обладает ни единым народом, ни необходимым минимальным уровнем культурной идентичности, которые являются необходимыми предпосылками для успешного функционирования демократически организованных государств», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что сейчас европейцам нужно «срочно остановить самопровозглашенную брюссельскую «элиту» в ее жадном отношении к власти и влиянию». По ее словам, ЕС необходимы «глубокие реформы». А именно «бессмысленные правила и запреты ЕС» следует отменить, а решение вопросов в области миграции, энергетики, финансов и внешней политики нужно вернуть государствам-членам союза. Также, считает Вайдель, руководству ЕС нужно отменить еврооблигации, перестать давать займы Украине и не заниматься эскалацией украинского конфликта.

«Направление таково: меньше ЕС означает больше и лучше для всех. Только так Европа сможет выжить в многополярном мире и утвердиться в качестве независимого полюса», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что Европе необходима «фундаментальная смена курса», так как текущая политика «представляет собой серьезное препятствие для экономического успеха, международного влияния и будущего устойчивого развития Европы». Политик отметила, что Европу следует «вернуться к здравому смыслу и реалистичной политике», которая поощряла бы свободную торговлю, инновации и сильную промышленную базу.

В интервью Вайдель также заявила, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, и решение должно учитывать интересы всех сторон конфликта в сфере безопасности. Кроме того, Вайдель отметила, что Россия является «европейской страной», и мира в Европе не будет без участия Москвы.

В конце января председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура призвал реформировать ЕС. Он написал, что ЕС нужно преобразовать в организацию суверенных государств, где каждый член союза будет иметь право выбирать собственный путь развития.