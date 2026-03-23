ООН объявила минувшее десятилетие самым жарким в истории

Период с 2015 по 2025 год признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1850 года. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН, опубликовав соответствующий доклад.

Согласно данным организации, 2025 год вошёл в тройку самых горячих лет, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчёта. Средняя глобальная температура в прошлом году оказалась примерно на 1,43 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. При этом 2024 год стал самым жарким за всю историю с превышением в 1,55 градуса. Особую тревогу у учёных вызывает состояние ледников: потеря массы льда в ключевых точках планеты вошла в пятёрку худших показателей, а рекордные уровни таяния зафиксированы в Исландии и Северной Америке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние глобального климата перешло в фазу чрезвычайной ситуации, отметив, что все ключевые климатические индикаторы «горят красным».

В 2015 году было подписано Парижское соглашение, в рамках которого правительства стран обязались приложить усилия, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Последние годы демонстрируют устойчивую тенденцию к росту температур: рекордные показатели фиксировались в 2016, 2020, 2024 и 2025 годах. Ученые связывают происходящее с антропогенными выбросами парниковых газов и предупреждают, что превышение порога в 1,5 градуса может привести к необратимым последствиям для экосистем планеты.