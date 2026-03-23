В России отреагировали на план действий НАТО на Ближнем Востоке

Европейский Союз (ЕС) проявил интерес к разблокировке Ормузского пролива на Ближнем Востоке по ряду причин, в том числе из-за собственной выгоды. Об этом в Алексей Пушков, комментируя план действий НАТО на Ближнем Востоке.

Первой причиной разработки плана действий по разблокировке пролива Пушков назвал то, что перекрытие этой важнейшей нефтегазовой артерии, в первую очередь, ударит по экономике Европы.

Второй причиной он назвал взаимоотношение лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом. «Зная, насколько эта война важна для Трампа и насколько он недоволен позицией союзников, европейцы не хотят полностью выводить его из себя», — пояснил Пушков.

Третьей причиной некоторого сдвига в позициях Европы российский политик назвал опасение, что из-за их позиции по конфликту в Иране Трамп станет еще в меньшей степени поддерживать Украину. «Зеленский сейчас — клиент прежде всего Евросоюза, а не США, и евролидеры опасаются, что, погруженный в войну с Ираном, Трамп может полностью отвернуться от него», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива. В рабочую группу вошли 22 государства.