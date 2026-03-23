Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил президента США Дональда Трампа в том, что крах иранских властей является реалистичной целью. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«В преддверии войны Нетаньяху использовал оптимизм «Моссада» относительно возможности иранского восстания», — говорится в публикации.

Журналистам также стало известно, что перед началом боевых действий США и Израиля против Ирана «Моссад» предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Исламской Республике. Ожидалось, что оно приведет к смене режима в Иране.

В NYT указали, что многие высокопоставленные чиновники в США и аналитики из Армии обороны Израиля скептически отнеслись к плану «Моссада». Американские военные пытались убедить главу Белого дома, что иранцы не выйдут на протесты в то время, как США и Израиль будут наносить удары по их стране. Сотрудники разведки оценили вероятность гражданской войны и смены режима в Иране как низкую.

До этого американский лидер заявил, что США уже победили в войне с Ираном. При этом он пожаловался, что иранцы продолжают «творить, что хотят» вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя».

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.