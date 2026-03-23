Глава МИД Венгрии заявил об украинском следе в его прослушке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией. Об этом он написал в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса"», — отметил глава МИД, добавив, что через него могла идти работа по созданию «проукраинского правительства» в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook сообщил, что поручил министру юстиции срочно расследовать информацию о прослушивании телефона Сийярто. Он подчеркнул, что это является серьезным нападением на Венгрию.