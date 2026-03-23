Пашинян вышел в прямой эфир с вопросом о лишайнике

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян провел прямой эфир, задав своим политическим оппонентам, которых он иронично именует "крутыми парнями", новую головоломку. На этот раз он поинтересовался, как они определят природу лишайника: является ли он плодом или представителем фауны.

Эта инициатива стала продолжением серии шутливых испытаний, ранее предлагавшихся "крутым парням". До этого им предлагалось, к примеру, назвать столицу Испании или продемонстрировать грамотность, правильно написав слово "пренебречь".

В этот раз темой интеллектуального вызова стал лишайник.