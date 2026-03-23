ЕС призвали помочь США в Иране ради Украины

Лучший для ЕС способ помочь Украине — поддержать США в свержении иранского режима. Об этом в статье для The Telegraph написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Лучший способ помочь Украине — это не отступление Европы от иранского конфликта, а помощь Израилю и США в свержении аятолл, которое положит конец не только ядерной и террористической угрозе с их стороны, но и угрозе для Персидского залива и Ормузского пролива», — написал он.

По словам Болтона, «ядерные и террористические угрозы» Ирана направлены против Европы точно так же, как против США и Израиля. Ведь, по словам экс-советника, баллистические ракеты Ирана могут достичь большей части континентальной Европы и Великобритании. Также он подчеркнул, что Иран является союзником России и Китая, которые «действуют на Украине».

«Речь не идёт о выборе одной войны вместо другой. Ось Пекин-Москва явно действует на Украине, и эта ось рассматривает Иран как одного из своих важнейших союзников, особенно на Ближнем Востоке. Если аятоллы останутся у власти, нет сомнений, что сотрудничество Китая и России усилится как в ядерной, так и в ракетной программах Тегерана, что нанесет ущерб Европе, Азии и Ближнему Востоку», — считает экс-советник.

Недавно газета The Telegraph написала, что ракеты, которые имеются у Тегерана, могут долететь до Лондона. 21 марта Вооруженные силы Ирана выпустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

20 марта президент США Дональд Трамп отметил, что страны НАТО не пришли на помощь США в Ормузском проливе из-за слабости. Затем генсек НАТО Марк Рютте в интервью CBS News попросил Трамп проявить понимание в вопросе помощи НАТО США в Ормузском проливе.