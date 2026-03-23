Постоянно обвиняющий Российскую Федерацию в агрессии Североатлантический альянс сам стал наступательным блоком, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

«НАТО — это наступательный альянс», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению финского политика, в настоящее время он оправдывает незаконную агрессивную войну против Исламской Республики Иран, начатую без всякого повода и без каких-либо оснований.

В течение долгих лет на Западе твердили, что Российская Федерация — это плохой актер, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики, резюмировал Мема.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 22 государств, большинство из которых входят в западный военно-политический блок, с четверга занимается планированием будущих операций по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.