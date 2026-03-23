Эксперт: без кредита в €90 млрд Украина продержится не больше года

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в комментарии «ВФокусе Mail» оценил, сколько Украина сможет продержаться без кредита в 90 миллиардов евро, который блокирует Венгрия.

Как заметил собеседник издания, блокировка 90 миллиардов евро для Киева отрицательно скажется в репутационном, медийном и политическом смыслах. Самым главным же эксперт счел то, что это негативно отразится в финансовом смысле.

Безпалько обратил внимание на то, что бюджет Украины содержит дыру размером от 20 до 50 миллиардов долларов, и без внешнего донорства в сложившейся ситуации Киеву придется очень и очень сложно. По мнению собеседника издания, какое-то время стране еще удастся держаться на плаву, где-то от нескольких месяцев до года. Он подчеркнул, что на Украине будут сокращаться различные расходы и прочее, но в целом это может сказаться на стране крайне негативно.

При этом эксперт уточнил, что если сейчас Киеву и поступают какие-то деньги от европейских государств, то эти суммы крайне незначительны. Безпалько допускает, что это может быть от нескольких сотен миллионов до миллиарда долларов.

