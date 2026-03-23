В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

Возможности Турции сохранить нейтралитет в иранском конфликте сужаются по мере того, как растет вероятность наземной операции США и Израиля. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

В Пентагоне подтвердили наличие детальных планов возможного развертывания наземных войск в Иране.

«По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», — говорится в материале.

В публикации указывается, что активное вовлечение стран региона и союзников США усиливает давление на Анкару в вопросе выбора позиции.

Авторы также подчеркивают, что участие Турции в региональных инициативах может быть воспринято как отход от нейтралитета. Таким образом, роль Анкары в качестве посредника сокращается.

В материале говорится, что нейтралитет имеет для Турции экономическое значение с учетом торговых связей с Ираном. Его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом совместной операции с США против Ирана убедил американского лидера Дональда Трампа в возможности краха властей в Тегеране.