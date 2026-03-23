Миллионам людей угрожает голод, так как из-за кризиса на Ближнем Востоке оказались заблокированы десятки тысяч тонн продовольствия, предназначенные для помощи бедным странам. Об этом пишет Financial Times.

Директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы ООН Коринн Флейшер уточнила, что около 70 000 тонн продовольствия «застряли в открытом море», так как суда вынуждены менять маршруты из-за конфликта на Ближнем Востоке, а часть грузов приходится отправлять по суше.

«Среди задержанных поставок Всемирной продовольственной программы — около 30 000 тонн продуктов в контейнерах: консервов, колотого гороха и специализированных питательных продуктов. (…) При этом около 21 000 тонн пшеницы, предназначенной для юга Йемена, застряли в Омане», — отмечается в статье.

Закрытие иранских портов привело и к резкому удорожанию логистики при отправке продовольствия в Афганистан. При этом около трети населения страны — 17,5 млн человек — испытывают острую нехватку еды, рассказала Флейшер.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, если нынешняя ситуация не изменится до июня, к тем 318 миллионам, которые уже испытывают острую нехватку продовольствия, добавятся еще 45 миллионов человек.

«Если ситуация не изменится, мир увидит именно это», — констатировала Флейшер, сравнив происходящее с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Напомним, что после атаки США и Израиля и убийства иранского лидера Али Хаменеи Тегеран ответил ударами по израильской территории, американским военным объектам на Ближнем Востоке и нефтяной и газовой инфраструктуре союзников США.

Конфликт привел и к фактической блокаде Ормузского пролива, а также резкому росту цен на энергоносители. В частности, боевые действия на Ближнем Востоке обернулись резким подорожанием топлива и для рядовых американцев. За месяц цены на бензин выросли на 20–30%, достигнув максимумов четырехлетней давности.