В Британии заявили о нервном срыве Трампа из-за Ирана
Президент США Дональд Трамп пережил нервный срыв на фоне проводимой операции против Ирана.
Такое мнение выразил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X. О состоянии президента знают военные, его окружение, включая вице-президента Джэй-Ди Вэнса.
Гэллоуэй призвал отстранить Трампа от власти.
"Уберите его, идиоты", - призвал он.
Ранее в СМИ назвали тех, кто убедил Трампа начать военную операцию против Ирана. Это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мердок и ряд консервативных медийных персон.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.