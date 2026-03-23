Премьер-министр Украины Юлия Свириденко является главной проблемой, вызывающей кризис власти в республике. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Едва ли не все собеседники издания сошлись на том, что одной из главных проблем является недовольство депутатов кабмином Юлии Свириденко, который они назначили в июле прошлого года», — пишет издание.

Отмечается, что Свириденко давала множество обещаний относительно коммуникации с депутатами, но за ними не последовало дела.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что способность Зеленского управлять Верховной Радой будет во многом зависеть от внешних факторов, в частности, желания Запада продолжать поддержку Киева и использовать его для противостояния с Россией.