Названо условие для разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Если Иран и США не найдут компромисс и американский президент Дональд Трамп осуществит свои угрозы, произойдет эскалация конфликта, которая затронет все страны Ближнего Востока. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Похоже, никто не готов отступать. В понедельник вечером может произойти разрушительная эскалация этой войны, что будет плохо для Америки, Израиля, Ирана и каждой страны Ближнего Востока», — говорится в публикации.

Дэвис предупредил, что Трамп рискует еще сильнее втянуть США в конфликт, который Вашингтон может проиграть. По мнению военного, американской стороне изначально не следовало начинать боевые действия.

«Цена такого проигрыша может быть для нас неисчислимо высокой», — отметил он.

22 марта Трамп пригрозил Ирану. Он пообещал, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.