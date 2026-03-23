Срок предъявленного Ирану ультиматума Трампа истекает меньше чем через сутки

Во вторник в 02.44 по московскому времени заканчивается срок 48-часового ультиматума Ирану, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома потребовал, чтобы Исламская Республика к указанному времени полностью разблокировала Ормузский пролив. В противном случае США атакуют иранские электростанции, заявил Трамп.

© Российская Газета

Свою поддержку ультиматуму ожидаемо выразил Израиль, чьи вооруженные силы уже отчитались о новых ударах по инфраструктуре Ирана. Тем временем Трамп оставил пост в соцсети Truth Social, написав: "Мир через силу, мягко говоря!!!" Он не упомянул напрямую, кому эти слова адресованы. Хотя посыл американца кажется вполне очевидным.

Сам Иран прямо дал понять, что выдвинутый в его адрес ультиматум абсолютно неприемлем. Так, спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что в случае реализации угрозы Трампа Иран атакует энергетические объекты во всем ближневосточном регионе.

"Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажутся под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будет считаться законной целью, причем она будет уничтожена необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - сообщил Багер-Галибаф.

Вместе с тем Исламская Республика указала на то, что о тотальном закрытии Ормузского пролива говорить не приходится. Представитель страны при Международной морской организации Али Мусави заявил, что Ормуз открыт для всех кораблей, но это не касается судов, принадлежащих вражеским странам.