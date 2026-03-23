Американцев по всему миру призвали проявлять “повышенную осторожность” из-за иранской войны

Государственный департамент США опубликовал сообщение, в котором призывает американских граждан по всему миру быть более осторожными в связи с войной в Иране.

Госдепартамент опубликовал на сайте X сообщение: “Внимание всему миру: Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, и особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность”.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует The Guardian, также говорилось: “Мишенями стали дипломатические объекты США, в том числе за пределами Ближнего Востока. Группировки, поддерживающие Иран, могут быть нацелены на другие интересы США за рубежом или места, связанные с Соединенными Штатами и/или американцами по всему миру”.

Госдепартамент добавил, что периодическое закрытие воздушного пространства может привести к сбоям в поездках и что американцам, находящимся за границей, следует следовать указаниям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпущенных ближайшим посольством или консульством США.

Тревога возникла в связи с тем, что Госдепартамент предпринял шаги по усилению мер безопасности в условиях войны с Ираном, комментирует CNN. На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство приказало всем дипломатическим представительствам “немедленно” пересмотреть свои меры безопасности в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке “и потенциальными последствиями”, говорится в дипломатической телеграмме, разосланной по всему миру и просмотренной CNN.

Между тем, как пишет The Guardian, влиятельная проиранская иракская вооруженная группировка объявила, что продлит паузу в нападениях на посольство США в Багдаде на пять дней. “Крайний срок, отведенный посольству американского зла, будет продлен еще на пять дней”, - говорится в заявлении группировки "Катаиб Хезболла" в понедельник. Группировка предупредила, что ответит, если подвергнется нападению, и отрицала свою причастность к удару беспилотника по зданию иракской разведки в субботу, в результате которого погиб офицер, сообщает Agence France-Presse.

А спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф в воскресном посте в социальных сетях пригрозил финансовым организациям, которые финансируют вооруженные силы США. “Наряду с военными базами, те финансовые структуры, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями”, - написал он. “Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев. Купив их, вы получаете удар по своей штаб-квартире и активам”. Он предупредил: “Мы отслеживаем ваши портфолио. Это ваше последнее уведомление”.

В Объединенных Арабских Эмиратах гражданин Индии получил незначительные травмы в результате падения обломков в пригороде Абу-Даби Аль-Шавамех после “перехвата баллистической ракеты”, сообщили правительственные СМИ.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что оно реагировало на “приближающиеся ракетные атаки и атаки беспилотников со стороны Ирана”.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что оно реагировало на беспилотники в восточных и северных приграничных районах страны. Две баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону столицы Эр-Рияда, были перехвачены.

По данным вооруженных сил страны, средства ПВО Кувейта также перехватывали “вражеские ракеты и беспилотные летательные аппараты”.

А в Бахрейне, по данным министерства внутренних дел, звучали сирены.

Иранские государственные СМИ сообщают об авиаударах по нескольким районам Тегерана, поскольку израильские военные заявили, что начали “широкую волну атак” на столицу. Ранее один человек был убит и еще один ранен в портовом городе Бандар-Аббас в результате нападения на радиопередатчик Центра вещания в Персидском заливе, сообщило государственное информационное агентство Mehr. Иранский Красный Полумесяц заявил, что это ответ на удар, нанесенный по жилому району в Урмии на северо-западе Ирана. А полуофициальное информационное агентство Fars сообщило об ударах в жилом районе Хоррамабада, в результате которых погибли и получили ранения несколько человек.