Известную юмористку экстренно госпитализировали

Известную австралийскую юмористку Таню Хеннесси экстренно госпитализировали, ей планируют провести операцию. Об этом пишет Daily Mail.

Юмористка рассказала, что почувствовала себя плохо ночью. Ее увезли в больницу.

«У меня вышли два камня из желчного пузыря, и я искренне думала, что у меня сердечный приступ», — отметила Хеннесси и добавила, что теперь ей предстоит операция по удалению желчного пузыря.

По словам юмористки, она также обеспокоена тем, что находится вдали от своей трехмесячной дочери. Уточняется, что Хеннесси впервые стала матерью в декабре 2025 года, когда ей было 40 лет. Юмористка пыталась забеременеть в течение семи лет.

Ранее сообщалось, что австралийской телеведущей Мел Маклафлин удалили половину легкого из-за рака. Она призналась, что лечение далось ей нелегко, поскольку онкологическое заболевание унесло жизнь ее сестры.