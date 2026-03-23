Евросоюз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах

Европейский союз (ЕС) ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию России. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Politico.

Анонимный европейский чиновник пояснил, что из-за недоверия к Будапешту значительная часть дипломатической работы ЕС сейчас проходит в узких форматах, таких как Е3, Е4 и «Веймарский треугольник».

Он добавил, что именно государства, которые считаются недостаточно лояльными, становятся основной причиной перехода к меньшим форматам обсуждений.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, занимающий скептическую позицию по вопросу выделения кредитных средств Евросоюза для Украины, ранее пропустил онлайн-выступление Владимира Зеленского на недавнем саммите объединения. Об этом 19 марта написало издание Euractiv. В тот момент, когда глава Украины обращался к лидерам стран — членов ЕС по видеосвязи, место венгерского политика за столом переговоров пустовало. Орбан не покидал здания, но предпочел отойти от дискуссии, чтобы, по выражению журналистов, «размять ноги».

В начале марта украинский президент Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для украинских войск пригрозил дать им адрес Виктора Орбана, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». 11 марта политик позвонил своим дочерям и призвал их не бояться таких угроз.