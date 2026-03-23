Сербский лидер Александр Вучич прилетел в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения на Эмираты.

«Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжёлых и тревожных обстоятельствах», — написал он в соцсетях.

Ранее Вучич обратил внимание на то, что противостояние Тегерана Вашингтону посылает сигнал другим государствам.

Также он предположил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.