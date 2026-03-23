В 51 год скончалась актриса сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Канадская актриса театра, кино и телевидения Кэрри Энн Флеминг (Carrie Anne Fleming) ушла из жизни 26 февраля в городе Сидни. На протяжении последнего времени она мужественно сражалась с раком молочной железы. Об этом в соцсетях рассказал представитель актрисы.

© Кадр из серала «Я – зомби» / DC Entertainment

«Кэрри скончалась несколько недель назад в возрасте 51 года от рака. Она мирно ушла из жизни в окружении близких. У неё осталась дочь. Для меня было большой честью знать Кэрри. Она была прекрасной, вдохновляющей и, прежде всего, доброй женщиной. Нам будет очень её не хватать», — заявил он.

Джим Бивер, сыгравший Бобби Сингера в культовом сериале «Сверхъестественное», назвал Кэрри своей «второй половинкой». Актёр добавил, что утрата родственной души — это тяжёлое испытание. Он поделился, что смерть Сесили — матери его ребёнка, ушедшей из‑за рака в 2004 году, стала для него глубоким потрясением, а теперь он лишился и Флеминг.

«Кэрри Энн Флеминг сыграла мою жену в пятом сезоне "Сверхъестественного". Я влюбился в неё с первого взгляда. К моей радости и удивлению, с ней, похоже, произошло то же самое», — заверил актёр.

Кроме этого, Флеминг снялась в 40 кинопроектах. Среди наиболее заметных работ с её участием — сериалы и фильмы «Секс в другом городе», «Удачи, Чак!», «Алиса в Стране чудес», «Супружество», «Я — зомби», «Вспомни всё», «Нереальный холостяк» и «Супергёрл».

