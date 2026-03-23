В ЕС ограничили участие Венгрии в переговорах из-за России

Европейский союз ограничил участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений, что она якобы может информировать о ходе переговоров Россию, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Европейский союз ограничил участие Венгрии в ряде переговоров из-за опасений утечки информации в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, теперь европейские переговоры часто проходят в более узком формате малых групп, чтобы ограничить доступ Венгрии к конфиденциальной информации. В материале также отмечается, что ЕС снизил объем передаваемых Будапешту сведений закрытого характера, передают «Вести».

Параллельно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, «европейская демократия умирает». Он подчеркнул, что лидеры ЕС вмешиваются во внутренние дела других государств, а также выразил обеспокоенность цензурой и экономическим спадом в Европе.

«Никого не удивило»: Туск подтвердил, что Венгрия сливает данные России

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские источники сообщили об отсутствии единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал ограничить Будапешт в правах из-за сотрудничества с Россией. Глава комитета Бундестага Михаэль Рот предложил лишить страну председательства в Совете ЕС после поездки Виктора Орбана в Москву.