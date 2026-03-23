«Никого не удивило»: Туск подтвердил, что Венгрия сливает данные России

«Новости о том, что люди Орбана информируют Кремль о ходе встреч в мельчайших подробностях, никого не должны удивлять. У нас давно были такие подозрения», — написал Туск в соцсети X.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в перерывах между сессиями Евросовета регулярно звонил Сергею Лаврову, передавая «живые репортажи» о дискуссиях и готовящихся решениях. Сам Сийярто назвал эти обвинения «фейком» и «конспирологией», связав их с попыткой повлиять на предстоящие парламентские выборы в стране.

Реакция европейских лидеров оказалась жесткой. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал действия Орбана по блокировке кредита Украине на €90 млрд «беспрецедентным актом грубой нелояльности». Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что принцип лояльного сотрудничества в ЕС «должен соблюдаться неукоснительно». В Брюсселе дали понять: если Венгрия продолжит саботировать решения союза, ее изоляция может стать необратимой.

