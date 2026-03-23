Пока вы спали: безвыходная ситуация США из-за Ирана и беспрецедентное таяние ледников

ВСУ ударили по территории АПХ "Мираторг" в Брянской области

В Брянской области на территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в посёлке Сосница произошла атака беспилотников, в результате которой были ранены два сотрудника предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным региональных властей, дроны-камикадзе нанесли удар по объекту, также повреждения получили два грузовых автомобиля.

Пострадавших мужчин госпитализировали, на месте инцидента продолжают работать экстренные и оперативные службы.

СМИ: для США нет хороших вариантов действий в ситуации с Ираном

Британский журнал The Economist пришёл к выводу, что у США нет выгодных сценариев развития конфликта с Ираном, несмотря на наличие нескольких возможных вариантов действий. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке издания, Вашингтон может выбрать переговоры, завершение операции, её продолжение или дальнейшую эскалацию, однако каждый из этих путей несёт серьёзные политические и военные риски.

Аналитики также предупреждают, что даже при быстром окончании боевых действий мировые энергетические рынки будут ощущать последствия конфликта ещё многие месяцы.

Подразделение БПЛА ВСУ в полном составе пропало у Волчанских Хуторов

По данным российских силовых структур, подразделение беспилотных систем ВСУ, переброшенное в район Волчанских Хуторов в Харьковской области, пропало без вести в полном составе. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что ранее в 159-й отдельной механизированной бригаде украинские расчёты дронов начали переводить в штурмовые подразделения, после чего одно из таких отделений было направлено на передовую.

После переброски связь с военнослужащими была потеряна, и их дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров

Минпромторг России выступил с инициативой запретить маркетплейсам самостоятельно устанавливать или изменять цены на товары, оставив право ценообразования исключительно за продавцами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным РБК, на первом этапе онлайн-площадки могут обязать согласовывать скидки и акции с продавцами, а затем полностью лишить их возможности влиять на стоимость продукции.

В ведомстве считают, что такие меры помогут выровнять конкуренцию и защитить продавцов от искусственного снижения цен на маркетплейсах.

ООН: Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году

Всемирная метеорологическая организация сообщила о беспрецедентной потере ледниковой массы в Исландии и вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно докладу, суммарный баланс ледников за год вошёл в число пяти худших показателей с начала наблюдений в 1950 году, хотя он и не превзошёл антирекорды 2022–2023 годов.

В организации также напомнили, что таяние ледников остаётся одним из ключевых факторов повышения уровня мирового океана, уступая по вкладу лишь тепловому расширению воды.