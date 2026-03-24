На Украине до конца 2026 года хотят мобилизовать 500 тысяч человек, в связи с чем сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ужесточили работу. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский привел слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, согласно которым Российская армия до конца 2026 года может пополниться на 450 тысяч человек. Соответственно, Украине необходимо призвать до полумиллиона человек, подчеркнул депутат, ссылаясь на слова главнокомандующего.

Раскрыта новая схема насильственной мобилизации на Украине

Дубинский напомнил, что сейчас для сотрудников ТЦК призывной план составляет 30 тысяч человек в месяц, из которых 80 процентов позднее самовольно оставляют части.

«То есть, очевидный вывод — призывать надо больше. А больше — значит в украинских реалиях жестче. С чем и связано резко увеличивающееся количество видео бусификаций и применения силы ТЦК», — подчеркнул Дубинский (пунктуация и орфография сохранены).

Ранее сообщалось, что в Виннице сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину во время минуты молчания. Мужчина в минуту молчания остановил автомобиль, и тогда военкомы достали его и начали заталкивать в свой автомобиль.