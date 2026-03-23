Мобилизацию на Украине сравнили с охотой на людей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, как на Украине ведется мобилизация, уже невозможно скрыть ни за громкими лозунгами, ни за внешней риторикой», — сказал он.

Ранее Небензя заявил, что Зеленский ошарашен смещением внимания с постсоветской страны на Ближний Восток. Постпред России также сообщил, что при успешных переговорах с Украиной при посредничестве США договоренности могут быть вынесены на утверждение Совета Безопасности ООН.