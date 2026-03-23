Книги Ремарка, Сартра и Стейнбека будут маркировать в России

В России согласно закону против пропаганды наркотиков промаркируют некоторые романы Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра, переведённые после 1990 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень.

Так, речь идёт о романе Ремарка «Гэм» издательства АСТ, переведённом с немецкого Н. Федоровой в 2017 году, а также о романе Стейнбека «К востоку от Эдема» и переводах рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет» с 2014 по 2019 годы.

«Классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и её переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки», — пояснила председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

Осенью издательство «АСТ» отозвало тираж романа Стивена Кинга «Оно» из-за жалоб на изображение в книге нетрадиционных отношений*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.