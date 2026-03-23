Экс-директор ЦРУ: Трамп застрял между молотом и наковальней в Иране

Дональд Трамп застрял между молотом и наковальней после трех недель войны в Иране, заявил Guardian Леон Панетта, бывший министр обороны США и экс-директор Центрального разведывательного управления.

Панетта, работавший в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы, вспомнил, что чиновники аппарата национальной безопасности США всегда остро реагировали на способность Ирана создать энергетический кризис путем блокировки Ормузского пролива. Именно этот сценарий сейчас разворачивается в ходе конфликта, оставляя Трампа без какой-либо стратегии выхода из кризиса.

"Он склонен быть наивным в вопросах того, как все может происходить, - сказал 87-летний Панетта, курировавший операцию по поиску и убийству Усамы бен Ладена. - Так поступают дети. Это не то, что делают президенты".

Война Трампа против Тегерана, которую он планировал закончить за несколько дней, началась 28 февраля с сокрушительного удара, который убил верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. США и Израиль вскоре получили господство в воздухе. Но чем дольше длится конфликт, тем более неясными становятся перспективы его окончания, а главное то, как президент США намерен выйти из кризиса. Тринадцать американских военнослужащих и, по данным иранских чиновников здравоохранения, более 1400 иранцев были убиты, в то время как Али Хаменеи сменил его сын Моджтаба Хаменеи.

Трампу становится все сложнее убедить американцев в необходимости продолжения, а главное финансирования войны: цены на нефть и бензин растут, его рейтинги падают, а электоральная республиканская база демонстрирует признаки раскола. Президент США едва ли не ежедневно выступает с противоречивыми заявлениями и сигналами по поводу целей войны или того, когда эта "вылазка", как он сам ее называет, закончится.

"Мы заменили пожилого человека, верховного лидера, который был на грани смерти в то время, когда народ Ирана был готов выйти на улицы с надеждой, что в конечном итоге сможет изменить свой способ управления. А вместо этого сегодня у нас более молодой верховный лидер, который будет там еще долго, и он гораздо более жесткий, чем предыдущий. Это не очень хорошо закончилось", - выразил мнение Панетта, обратив внимание на то, что иранский режим резко ответил США и Израилю, фактически закрыв Ормузский пролив и погрузив мировые энергетические рынки в кризис.

Для Панетты этот кризис создан самим президентом США. "Это не ракетостроение, чтобы понять, что если вы собираетесь вести войну с Ираном, одной из главных уязвимостей является Ормузский пролив, и (его перекрытие) может вызвать огромный нефтяной кризис, способный поднять цены на топливо до небес", - сказал бывший директор ЦРУ. "Проблема в том, что он (Трамп) может объявлять о победе сколь угодно, но если не добьется перемирия, у него ничего не останется. Он не добьется прекращения огня, пока Иран держит пистолет Ормузского пролива у его головы", - констатировал Панетта.

Трамп сначала заявил, что не планирует отправлять американские войска на территорию Ирана, но вскоре сказал, что тысячи морских пехотинцев направятся на Ближний Восток для возможной наземной операции. В пятницу он отказался подтвердить сообщение новостного издания Axios о том, что рассматривает возможность оккупации или блокады острова Харк в Иране, чтобы оказать давление на Иран с целью возобновления открытия пролива.