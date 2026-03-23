Трампа предупредили о «катастрофической» ошибке в отношении Ирана

Высадка американских войск на острове Харк в Персидском заливе станет катастрофой для США. Об этом предупредил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в интервью The Washington Post (WP).

«Я просто думаю, что это будет катастрофой. По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами», — сказал он.

Прежде Кент принял решение уйти в отставку из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. При этом чиновник отметил, что для него было честью работать под руководством американского лидера.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал план по захвату иранского острова Харк заведомо неосуществимым.