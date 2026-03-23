Президент европейской страны неожиданно прилетел в ОАЭ

Президент Сербии Александр Вучич совершил краткий и неожиданный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Сербский лидер сообщил об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах», — написал он. По словам сербского президента, в моменты, когда Ближний Восток стакивается с серьезными вызовами, «важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности».

Вучич отдельно указал, что его визит был публично неанонсированным, а разговор — многочасовым.

Ранее Вучич заявил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она уже началась. По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.