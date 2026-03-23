В США рассказали о «новой главе» в отношениях с Россией

США стремятся к восстановлению отношений с Россией и хотят, чтобы новая глава в двустороннем сотрудничестве длилась как минимум до конца этого века. Об этом РИА Новости сообщил бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

Он допустил, что в будущем американские компании могут начать инвестировать в российские нефтегазовые месторождения, в том числе входить в капитал таких проектов, как «Северный поток» и «Северный поток 2».

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Как утверждает министр финансов США Скотт Бессент, доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов.