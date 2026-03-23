Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в сговоре с оппозиционной партии «Тиса» после заявления Киева о намерении прислать на предстоящие парламентские выборы своих наблюдателей. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто усомнился в чистоте намерений украинской стороны, подчеркнув, что сговор между «Тиса» и Киевом очевиден. «Что ж, я думаю, что украинцев на самом деле не столько беспокоит прозрачность, сколько то, что они видят ситуацию в Венгрии», — сказал он.