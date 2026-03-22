Мира в Европе не будет без участия России, заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «‎Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью сербской газете «‎Политика».

«‎Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года», – сказала она.

Вайдель отметила, что РФ – это часть Европы, а санкции и нарастающая эскалация только усугубляют ситуацию. Она подчеркнула, что для «‎выживания» необходимо наладить диалог и установить энергетическое партнерство.

Политик также выразила уверенность в том, что мир на Украине можно достичь только через переговоры.

Ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала отказ Берлина от российских энергоносителей. По ее словам, данное решение привело к удорожанию работы предприятий в ФРГ и в конечном счете вызвало волну банротств как среди бизнесменов, так и среди простых граждан. Дипломат привела в подтверждение своих слов данные Федерального статистического ведомства Германии.