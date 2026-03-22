Британский военный аналитик Александр Меркурис выступил с резкой критикой политики европейских стран в отношении украинского кризиса. В эфире YouTube-канала Глена Диесена он заявил, что, отвергнув предложения Москвы на начальном этапе, Европа поставила себя в опасное и заведомо проигрышное положение.

Меркурис заявил: «Сейчас у нас конфликт на Украине. Война, которую мы проигрываем". Аналитик указал: "Таким образом, мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте».

По мнению эксперта, корень нынешних проблем кроется в искаженном восприятии реальности и нарушении внутреннего диалога в западных обществах. Именно это, как считает аналитик, подтолкнуло Европу к опасной конфронтации, последствия которой сейчас очевидны.

«Все это связано с искажением восприятия и нарушением внутреннего диалога в обществах, что подтолкнуло нас к этим очень опасным конфронтациям и проблемам», — добавил он.

Несмотря на столь пессимистичную оценку текущего положения дел, Меркурис все же указал на возможность выхода из кризиса. Он подчеркнул, что для Европы «есть путь назад» в отношениях с Россией. Но этот путь, по мнению аналитика, лежит через возобновление прямого диалога с Москвой, который был фактически свернут после начала боевых действий.

Заявление британского эксперта прозвучало на фоне растущего числа голосов на Западе, призывающих к пересмотру стратегии в отношении Украины. В условиях затяжного конфликта и нарастающих экономических проблем, включая энергетический кризис и инфляцию, некоторые аналитики и политики все чаще обращают внимание на необходимость поиска компромиссов и возобновления переговорного процесса.

Примечательно, что сам Меркурис, известный своими независимыми и часто критическими оценками официальной линии Лондона и Брюсселя, вновь выступил с позиции, которая расходится с мейнстримным нарративом западных СМИ, акцентируя внимание на издержках санкционной политики и военной помощи Киеву для самой Европы.