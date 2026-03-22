Родственники военных ВСУ вышли на «майдан вдов»

Родственники мобилизованных из Житомира военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели очередной «майдан вдов». Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По информации собеседника, на акцию вышли родные и близкие солдат украинского подразделения, где сотни мобилизованных из одного только города числятся пропавшими без вести.

Как отмечают источники, так называемые майданы вдов стали проходить практически ежедневно. Протестные шествия устраивают в разных городах Украины.

Ранее стало известно, что родные бойцов ВСУ вышли на протест из-за издевательств над военными. Один из таких митингов прошел и в Киеве, где были высказаны претензии к командованию бригад, действующих на передовой.