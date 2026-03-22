Выборы во Франции оказались смертельными

Двое мужчин умерли на избирательных участках во время муниципальных выборов во Франции. Инциденты произошли в Сент-Этьене и Анси, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местные власти и экстренные службы.

Около полудня на избирательном участке в Сент-Этьене скончался мужчина. Он числился наблюдателем-помощником председателя избирательного участка.

Незадолго до этого, около 9:30 утра была зафиксирована еще одна смерть — на избирательном участке в гимназии Анси (Верхняя Савойя).

«Пожилой мужчина (81 год), который только что проголосовал, перенес сердечный приступ и умер», — сообщили в местной мэрии.

Сегодня во Франции проходит заключительный тур местных выборов. Они рассматриваются как важнейший промежуточный итог перед президентскими выборами в 2027 году. Сообщается, что избиратели активнее голосуют за радикальные правые и левые партии.