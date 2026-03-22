В Британии хотели клонировать корги Елизаветы II

Сара Фергюсон, бывшая герцогиня Йоркская, намеревалась клонировать знаменитых корги покойной королевы Великобритании Елизаветы II, с тем, чтобы поправить свое финансовое положение, пишет Mirror со ссылкой на источники.

Собеседник газеты рассказал, что после смерти государыни её корги Мьюик и Сэнди перешли под опеку Фергюсон и ее бывшего мужа, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, замешанного в деле скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

По его словам, в 2023 году Сара выступила с идеей проведения реалити-шоу, в рамках которого проходила бы реализация клонов корги «другим любителям собак по всему миру».

Фергюсон активно занялась реализацией проекта. В частности, встречалась с рядом американских телекомпаний по поводу этой идеи, которую голливудские продюсеры назвали «смелым и противоречивым бизнес-проектом», заметил источник.

Вместе с тем, проект в силу ряда обстоятельств, в частности, проблем с британским законодательством, застопорился и был заброшен, констатировал собеседник газеты.

Напомним, что в США клонирование животных разрешено на законодательном уровне, копии собак, кошек и других питомцев продаются за десятки тысяч долларов, в особенности, если оригиналы принадлежат знаменитостям.

В Великобритании клонирование разрешается только в исследовательских целях, в специальных лабораториях при университетах.