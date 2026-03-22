Решение американского президента атаковать Иран привело к резкому росту цен на энергоносители, что стало большой проблемой для многих стран мира – в особенности для Европы.

Последняя сильно зависит от экспорта энергоносителей, и перебои с их поставками стали крайне неприятным сюрпризом. По словам китайских журналистов, на фоне происходящего в соцсетях завирусилась старая шутка Владимира Путина, и она нашла большой отклик в сердцах европейцев. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«После того, как европейцы увидели старую шутку Путина, они не знают, обижаться на нее или неловко посмеяться», – пишут авторы китайского издания.

Два года назад, комментируя взаимоотношения между Европой и США, российский президент подметил интересную закономерность: Европа часто соглашается с решениями Вашингтона, даже если это наносит ущерб ее собственным интересам. Политик использовал метафору о виселице, чтобы подчеркнуть эту зависимость.

Путин иронично заметил, что если бы американцы решили «повесить» европейцев, те лишь спросили бы, можно ли для этого использовать веревки национального производства. Однако и в этом случае им не повезло бы – американцы не упустили бы возможность заработать на таком крупном заказе.

В Китае обратили внимание на то, что эта шутка стала особенно популярной в последнее время. Дело в том, что США не стали спрашивать мнение своих европейских союзников перед началом своей иранской кампании. Вместо этого они заставили Европейский Союз подписать долгосрочный контракт на закупку американского газа на крайне невыгодных условиях. Теперь же, когда цены на энергоресурсы стремительно растут, США получают выгоду от ситуации.

Некоторые эксперты в Китае заметили, что шутка Путина, звучавшая довольно резко несколько лет назад, сегодня как нельзя лучше отражает текущее положение дел в Европе. Континент несет убытки, тогда как американцы извлекают выгоду из проблем европейцев, передает АБН24.

