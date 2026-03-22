Иран перешел от обороны к наступлению

Иран переходит от обороны к наступательной тактике в войне с США и Израилем, врагу будут преподнесены новые сюрпризы. Об этом заявил высокопоставленный представитель командования Вооруженных сил Ирана, пишет Financial Times (FT).

Начальник штаба «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи анонсировал, что Иран переходит к наступательным операциям.

«Враги уже понимают, что недооценили Иран, и армия скоро преподнесет им новые боевые сюрпризы», — сказал генерал.

Он положительно оценил действия иранских военных, отметив, что они решают задачи «максимально эффективно». По его словам, молодые иранские ученые производят современное оружие, которое «нарушает расчеты противника».

В воскресенье в Тегеране пообещали полностью закрыть Ормузский пролив для коммерческих судов, если США ударят по иранской энергетике.