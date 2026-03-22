Тегеран выдвинул жесткие условия по Ормузскому проливу

Правительство Ирана полностью закроет Ормузский пролив для прохода коммерческих судов в том случае, если глава США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и действительно нанесет удары по иранской энергетике, рассказал представитель ЦШВК «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Об этом пишет Tasnim.

Накануне американский лидер предупредил на традиционном брифинге, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, включая самую крупную, в том случае, если Иран через двое суток не позволит судам свободно проходить через Ормуз.

Зольфагари отметил, что в случае ударов по объектам энергетики, пролив будет закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены все пострадавшие от ракетно-бомбовых ударов объекты.

Представитель командования предупредил также, что в случае атак правительство Ирана будет воспринимать объекты энергетической инфраструктуры Израиля, информационные центры как цели для ударов.

Иранские ракетчики ударят и по офисам и площадкам компаний, у которых есть связи с США, и по электростанциям в тех странах макрорегиона, на территории которых все еще располагаются американские базы, заметил офицер.

Напомним, что в радиусе досягаемости иранских ракет находятся такие электростанции, как Аль-Куррия, Рас-Таннура, Барака, солнечный парк Мохаммеда бин Рашида, Джебель-Али, Рас-Лаффан, Умм-аль-Хауль, Аз-Зур, энергетический парк Шакайа.

Они обеспечивают потребности в энергетике ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ряда других стран Ближнего Востока. Кроме того, от их работы зависит функционирование опреснительных комплексов, обеспечивающих жизнедеятельность городов макрорегиона.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис сообщил, что Тегеран не выполнит ультиматум Трампа и не откроет Ормузский пролив.

По его мнению, действия Вашингтона препятствуют разрешению конфликта, создают риски как для США, так и для их партнеров.